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AK Parti tam kadro sahada

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında tek yumruk oldu.

14 Mart 2019 Perşembe 10:28
AK Parti tam kadro sahada

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında tek yumruk oldu.

 

AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, seçim çalışmalarında partisinin tam kadrosuyla çarşı esnafını gezerek bez torba ve projelerini anlatan katalog dağıttı. 19 Mart Salı günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine de çarşı esnafını davet eden Şahin konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, “Kdz. Ereğli bu fırsatı tepmemeli. Böyle bir fırsat 100 yılda bir gelir. 19 Mart’ta Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde karşıladıktan sonra 31 Mart’ta da sandıkları patlattık mı bu iş tamamdır. Sonrasında emin olun Ereğli, Türkiye’de örnek gösterilen bir ilçe olacaktır.”

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:28
  1. doğa

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