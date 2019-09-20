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AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Çelik AK Parti’den neden istifa etti?

Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den istifa etmesinden sonra partide genellikle eski milletvekili ve eski il başkanları istifa etmişti. Ancak son gelen istifa haberine göre, halen AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Başkanı olan Ahmet Çelik, yönetim kurulu ve mahalle başkanlarıyla birlikte istifa etti. Peki Ahmet Çelik AK Parti’den neden istifa etti?

20 Eylül 2019 Cuma 14:56
AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Çelik AK Parti’den neden istifa etti?

Son dakika AK Parti'den istifa haberi: Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den istifa etmesinden sonra partide genellikle eski milletvekili ve eski il başkanları istifa etmişti. Ancak son gelen istifa haberine göre, halen AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Başkanı olan Ahmet Çelik, yönetim kurulu ve mahalle başkanlarıyla birlikte istifa etti. Peki Ahmet Çelik AK Parti’den neden istifa etti?

AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Başkanı olan Ahmet Çelik, Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni partide görev alacaklarını açıkladı.

AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Başkanı olan Ahmet Çelik , istifa gerekçesini açıklarken ‘'Artık Davutoğlu hocamız ile birlikte yürüyeceğiz'' dedi ve şu mesajları verdi: “Bizler ismi bilinmeyenleriz. Bizler sayısal istatistiklerde sadece bir rakam olarak görünenleriz. Bizler her seçimde uyku yüzü bilmeyen yine de her seçimden sonra çalışmadı denilen metal yorgunu denilenleriz. Bizler Pendikli Yusuf kardeşimiz gibi nice kapılardan kovulan yine de aynı kapıya ilk günkü aşkla gidenleriz. Bugün de bize düşen hasbiliktir, bugün de bize düşen kapalı kapılar ardında konuşulanları meydanda haykırmaktır. Şimdi bize düşen yeniden yollara düşme vakti. Yeni bir heyecanla, hiç eskimeyen ideallerle yeni bir hal ile yeniden var olma vakti. Bugünden itibaren Ahmet Davutoğlu hocamız ile birlikte yürüyeceğimizi de herkese ilan ediyoruz” 

İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 14:56
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