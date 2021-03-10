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Siyaset AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten IKBY'nin pul ve harita skandalına sert tepki
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten IKBY'nin pul ve harita skandalına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Papa’nın Irak ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan pul ve haritayla ilgili ‘tepki gösterilmiyor’ eleştirilerine sert yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 19:46:00 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten IKBY'nin pul ve harita skandalına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa'nın Irak ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan pul ve haritayla ilgili 'tepki gösterilmiyor' eleştirilerine sert yanıt verdi. "Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur." diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında şunları ifade etti,

"Papa'nın Irak ziyareti sırasında Kuzey Irak B. Y'nin bastığı pul ve ondan mülhem haritayla ilgili tepkimizi dünkü basın toplantımda ifade etmiştim. Belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan'da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı duruşumuzu ifade söylemiştim.

Burada vahim olan husus, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, -dün de yanıt verdiğimiz halde- Türkiye Cumhurbaşkanını hedef alan ve Cumhur İttifakı'nı sorgulayanların içine düştüğü durumdur.

"Hiçbir hükmü yoktur"

Dünkü ifade ettiğim duruşumuza rağmen, iktidar "tepki göstermiyor" diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur. Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır.

Yedi düvel şahittir

Sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz güvenlik operasyonları bu irade ve kararlılığımızı göstermektedir. Sadece kara sınırlarımızda değil mavi vatanımızda da aynı hassasiyete sahip olduğumuza yedi düvel şahittir.

Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza "milli güvenlik sorunu" diyen şuursuz zihniyettir. Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği her laf yok hükmündedir.

İşte hak iddia ettikleri sözde harita;

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