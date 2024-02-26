AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye sert tepki: Tavırları utanç verici
AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney sınırlarımızda terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanarak terörle mücadeleye vurgu yaptı. Öte yandan Çelik, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırımına değinerek, katliama el uzatan ABD'ye yönelik, "Tavırları utanç verici" dedi.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.
Gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yapan Çelik, "Güney sınırlarımızda terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanarak terörle mücadeleye vurgu yaptı.
"Teröristan adacıkları kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"
Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:
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Amacımız sınırlarımızın etrafında teröristan adacıkları kurulmasına müsaade etmemektir. Harekatlar güçlü şekilde yapılmasaydı bir takım karanlık emeller çerçevesinde kurulmak istendiğini biliyoruz. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Komşularımız terör örgütlerini bertaraf etme noktasında kapasite koymadığı zaman Türkiye hakkını kullanacaktır. Son günlerde Irak merkezli bir takım konular gündeme geliyor. Arkadaşlarımız ziyaret ettiler.
Terörist İsrail destekçisi ABD'ye tepki
Abluka altındaki Filistinlileri katleden terörist İsrail'i insanlık dışı sivil soykırımına değinen Ömer Çelik, dikkat çeken ifadeler kullandı.
İsrail'in yaptığı katliama el uzatan ABD'ye sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Tavırları utanç verici" dedi.