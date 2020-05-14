AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’14 Mayıs 1950’ paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Memleketin bir darbe gündemi yok. Ama bu siyasi kesimlerin darbecilikten başka gündemleri yok. Darbeci sözler söyleyip, ‘Hükümet niye darbe tartışıyor’ diyenler bunlar. Meselenin farkındayız” dedi.

14 Mayıs 1950’de “Yeter söz milletindir” iradesiyle başlayan demokratikleşme çizgisinin “Söz ve karar milletindir” diye devam ettiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, millet adına çıkılan bu yolda şehit edilen Başbakan Menderes’i ve şehit bakanları rahmetle andığını ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimiz demokrasiyi inşa etmek ve korumak için çok büyük bedeller ödedi. Başbakanını ve bakanlarını şehit verdi. Darbelere, suikastlara, zulümlere rağmen yolundan dönmedi. Bu büyük yürüyüş aynı zamanda bir milletin kendi iradesine sahip çıkma yürüyüşüdür. O günden bu güne milletimizin iradesini vesayet yoluyla çalmak isteyenler hep var oldu. Milletimizin iradesini koruma mücadelesi dünya demokrasi tarihinin en önemli mücadelelerinden biridir. Hala anti-demokratik hevesler içinde olanlar var. Bunlara karşı mücadele sürüyor. Seçilmiş iktidara ve millet iradesine karşı anti-demokratik hevesleri olanlar bugün daha sinsi. Demokratik söylemin altına gizlenmiş vesayet anlayışı ile daha sinsi yollarla hareket ediyorlar. Artık vesayetçi heveslerini demokratik söylemlerin altına saklıyorlar. Memleketin bir darbe gündemi yok. Ama bu siyasi kesimlerin darbecilikten başka gündemleri yok. Geçmişte alenen askeri vesayet ya da yargı vesayeti yoluyla yaptıklarını bugün, demokratik işleyişin altını oyarak yapmaya çalışıyorlar. Demokratik kavramlara şeklen saygı gösteriyorlar ama milli iradenin neticelerinin meşruiyetini yok etme çabasını sürdürüyorlar. Daha sinsi şekillerle hareket ediyorlar. Yıkım siyaseti bunların belirleyici özelliği. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ile açıkça kavga etmeyi bıraktılar, sinsice kavga ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyeti ve seçimlerin demokratik neticeleri ile kavga etmeleri bundan. Darbeci sözler söyleyip, ‘Hükümet niye darbe tartışıyor’ diyenler bunlar. Meselenin farkındayız. Demokrasimizin en yüksek siyasal değer olarak güçlendirilmesi mücadelesini sürdüreceğiz. Milletten başka safımız yok. ‘Yeter karar milletindir’ diyerek yola devam ediyoruz. 14 Mayıs 1950’de Türkiye’de çok partili, serbest seçimli demokratik hayat başladı. O günden bu güne emek verenlere, bedel ödeyenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasimizi her türlü açık ve sinsi tehditten koruma kararlılığımızı yineliyoruz.”