AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Lübnan’ın Osmanlı için devlet terörü sözünü kınıyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Lübnan’ın Osmanlı için devlet terörü sözünü kınıyoruz" dedi.
02 Eylül 2019 Pazartesi 18:27
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Lübnan’ın Osmanlı için devlet terörü sözünü kınıyoruz" dedi.
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