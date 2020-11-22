AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Isparta İl Kongresi'nde konuştu: (2)

ISPARTA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz birilerinin yaptığı gibi dışarıdan ithalat demokrasi peşinde koşmayız. CHP'nin yaptığı gibi demokrasi için dışarıdan payanda aramayız. Biz sadece milletin sesine, sizin sesinize kulak veririz." dedi.

Çelik, Işık Kent Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Isparta 7. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Kapalı Maraş ile ilgili eleştirilere değindi.

Kıbrıs Türkünün yok edilmek, asimile edilmek, egemenlik haklarının elinden alınmak istendiğini belirten Çelik, "Diyoruz ki biz varız. Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz, asla müsaade etmeyeceğiz. Şimdi Kapalı Maraş'ın açılması Kıbrıs Türkünün hakkıdır, Kıbrıs davasının yeni bir kazanımla taçlanmasıdır. Dışarıdan gelen tepkileri anlıyoruz, onlara kulak asmıyoruz. Milletimiz ne derse o olur diyoruz. Kıbrıs Türkü ne derse o olur diyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin daima millet demokrasisini savunduğunu söyleyen Çelik, partinin neyle mücadele ettiğinin, ne kadar büyük bir parti olduğunun bu örnekler üzerinden de görüldüğünü kaydetti.

Arakanlı Müslümanların, Kurtuluş Savaşı'na destek için mücevherlerini gönderdiğini anlatan Çelik, aradan 100 yıl geçtiğini ve bugün ülkenin zor durumda olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin çatısı altında aile gibi hareket ederek, Türkiye'yi büyüttüklerini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla oraya Türk heyetleri gidiyor. Onlara şehirler kuruyor, yardım ediyoruz. 100 yıl önce bize verdiğiniz desteği unutmadık, bize ettiğiniz duayı unutmadık. Coğrafyaları, kıtalara, denizleri aşar yardımınıza koşarız. 'Kelebek etkisi' diye hikaye vardır. Latin Amerika'da bir kelebeğin kanat çırpması Asya'da bir volkanı tetikleyebilir. AK Parti kendi bünyesinde bunu uygulayan bir partidir."

- "Türkiye'nin demokrasi mücadelesini büyüten sizsiniz"

Türkiye'nin siyasi ve coğrafi sınırlarının yanında manevi sınırlarının da olduğuna dikkati çeken parti sözcüsü Çelik, dünyanın neresinde şehitlik varsa orasının manevi sınırlar olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin çok kısa bir süre önce yabancı bir ülkeden tabanca satın alacağını ancak o ülkede bu duruma izin çıkmadığını anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ise milli savunmada geldiğimiz yerle, İHA'larımızla, SİHA'larımızla 30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan'daki Dağlık Karabağ'ın kurtarılmasına, Azeri Türk kardeşlerimizin yardımına koşarak en büyük desteği Türkiye veriyor. Bu başarı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizin Türkiye'yi büyütme hikayenizdir. Her birinizin Türkiye'nin demokrasisini büyütme hikayesidir. O yüzden aramızdan bir kişi eksikse hepimiz eksiğiz. Her birimiz tek tek bir araya geldiğimizde, kutlu çatıyı oluşturduğumuzda büyük siyasi hareketi oluşturuyoruz. Onun için 30 yıldır işgal altındaki Karabağ'ın da kurtarılmasına Azeri Türk'e destek veren Türkiye var. Bu sizin sayenizdedir. Biz birilerinin yaptığı gibi dışarıdan ithalat demokrasi peşinde koşmayız. CHP'nin yaptığı gibi demokrasi için dışarıdan payanda aramayız. Biz sadece milletin sesine, sizin sesinize kulak veririz, Türkiye'nin sahibi sizsiniz. Türkiye'yi yöneten, demokrasi mücadelesini büyüten sizsiniz."

AK Parti Sözcüsü Çelik, vatandaşla gönül birliğini korudukları müddetçe asla zaafa düşülmeyeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ileriki dönemde reformlar yapılacağı, Türkiye'nin büyümesi için yepyeni adımlar atılacağı yönündeki sözlerini hatırlatan Çelik, "AK Parti kurulduğu günden beri bu kadar kendini yenileme kabiliyetiyle geleceğe yürürken, karşımızda CHP'nin hala vesayet peşinde koşması bizim neden daha fazla koşmamız gerektiğini, neden fazla uyanık olmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.

- "Müttefiklerimizin söyleyemediğini, CHP sözcülerinde duyuyoruz"

Kongrede S-400 eleştirilerine değinen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriye kaynaklı tehdide karşı vatan, hava savunmamızı güçlendirmek için müttefiklerimizden Patriot almak istedik. Verdiler mi? Vermediler. O zaman, Türkiye çaresiz bir ülke değildir, büyük bir ülkedir. O zaman gittik S-400'leri aldık. Şimdi bize 'bunları kullanamazsınız' diyorlar. Niçin? 'İşte NATO içerisinde bu uygun değil'. NATO'nun en büyük kuvveti biziz, en büyük kara ordusuna biz sahibiz. NATO içinde yıllarca özgürlük, demokrasi için, terörle mücadele için en büyük bedeli ödemiş ülkelerden biriyiz. Peki Suriye'den PYD, PKK terör örgütü bize saldırırken müttefiklerimiz neredeydi? Patriotlara ihtiyacımız olduğunda söküp götürenlerin bugün bize söyleyecek bir sözü var mı? Ama çıkıyorlar müttefiklerimizin bile söyleyemediğini ancak hasımlarımızın söylediğini, CHP sözcülerinde duyuyoruz."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'nın da aralarında bulunduğu partisinin 5 ildeki il kongrelerine canlı bağlantıyla katılarak, partililere hitap etti.

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