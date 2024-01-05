AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik göz yaşlarını tutamadı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında, terör devleti İsrail’in saldırılarında katledilen masum Filistinliler için gözyaşı döktü.
Gazze'de yaşanan vahşeti anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Çelik, "O çocukların ölümü insanlık için utanç. Dakikada 10 çocuk ölüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın izniyle direnenler bu soykırımcıları yenecek. Yine insanlık galip gelecek. Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz." şeklinde konuştu.