AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan Bakanın açıklaması Kıbrıs'ı yutmak istediklerini gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

* (İsrail) Adalet Divanı'nın kararına rağmen vahşeti sürdürüyorlar.

YUNAN BAKANIN AÇIKLAMALARI

* Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Yunan tarafından yapılan açıklamalardan da görüyoruz ki Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün olmadığını tüm dünya görmektedir

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* Yunan savunma bakanının açıklaması bütün Kıbrıs'ı yutmak istediklerini göstermektedir. Ama bu hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır.

* Yunan Savunma Bakanı aynı saldırganlıkla geçmişteki söylemleri tekrar etmiştir. Federal çözümün mümkün olmadığını artık bütün dünya görmektedir.

BAŞIBOŞ KÖPEK DÜZENLEMESİ

* Ortada problem yok da yasal düzenleme yapıyor değiliz

* İnsanımızın canını yakan bir mesele var.

ABD'NİN NETANYAHU DAVETİ

* Netanyahu'nun kongrede konuşma yapması bile problemdir.