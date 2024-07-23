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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan Bakanın açıklaması Kıbrıs'ı yutmak istediklerini gösterdi
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan Bakanın açıklaması Kıbrıs'ı yutmak istediklerini gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-07-23 16:37:00 - 2024-07-23 16:59:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan Bakanın açıklaması Kıbrıs'ı yutmak istediklerini gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yunan bakanın açıklamasının da federal yönde bir açıklama olmadığı, tüm Kıbrıs'ı yutmak olduğu görülmektedir. Ancak bu mümkün olmayacaktır.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

* (İsrail) Adalet Divanı'nın kararına rağmen vahşeti sürdürüyorlar.

YUNAN BAKANIN AÇIKLAMALARI

* Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Yunan tarafından yapılan açıklamalardan da görüyoruz ki Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün olmadığını tüm dünya görmektedir
ÖNE ÇIKAN VİDEO

* Yunan savunma bakanının açıklaması bütün Kıbrıs'ı yutmak istediklerini göstermektedir. Ama bu hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır.

* Yunan Savunma Bakanı aynı saldırganlıkla geçmişteki söylemleri tekrar etmiştir. Federal çözümün mümkün olmadığını artık bütün dünya görmektedir.

BAŞIBOŞ KÖPEK DÜZENLEMESİ

* Ortada problem yok da yasal düzenleme yapıyor değiliz

* İnsanımızın canını yakan bir mesele var.

ABD'NİN NETANYAHU DAVETİ

* Netanyahu'nun kongrede konuşma yapması bile problemdir.

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