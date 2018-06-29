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AK Parti sözcüsü: CHP ve HDP'nin neden sesi çıkmadı

MYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti sözcüsü "PKK'nın bölgeye gözdağı vermek adına Ağrı'da işlediği bu vahşi cinayete bana söyler misiniz, siyasi tercihinden dolayı katledilmesine dönük HDP'den ve CHP'den bir tepki geldi mi? Bu katliamın kim tarafından işlendiği biliniyor. O kardeşimizin yanına bırakılan notta da açıkça bir şekilde yazılıyor." dedi.

29 Haziran 2018 Cuma 18:10
AK Parti sözcüsü: CHP ve HDP'nin neden sesi çıkmadı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarından satırbaşları:

"MKYK'mız gerekli değerlendirmeleri istişareleri gerçekleştirdi. Yine teşkilat başkanlığımızın sunumu ve 6'ncı olağan kongre ile sunumu değerlendirildi ve 18 Ağustos'da kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Biz yine aynı şekilde önümüzdeki günlerde partimizde oluşturacağımız komisyonla kendi etkinliklerimizi yapacağız.

14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü. 14 Ağustos kuruluş yıl dönümü ve 18 Ağustos kongremizi birleştirerek ikisini birlikte kutlamayı düşünüyoruz.

YSK kesin sonuçları açıkladıktan ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra üçüncü günü milletvekillerinin yemin töreni gerçekleşecek. Hemen akabinde de Meclis Başkanlığı'na dönük adaylara dönük çalışmalar tamamlanacak. Altıncı günde de Meclis Başkanlığıyla ilgili ilk tur oylamalar gerçekleştirilecek."

Soru: Süleyman Soylu'nun açıklamaları oldu. CHP'lilerin şehit cenazelerinde yer almamasıyla ilgili. AK Parti olarak bu tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Seçim öncesinde Türkiye doğal olarak siyasetin getirdiği rekabetin sonucu olarak siyasi gerilimler yaşanabilir. Diğer taraftan bildiğiniz gibi seçim günü ve gecesi bu gerilimler devam etti. Özellikle bizim ısrarla altını çizdiğimiz demokratik siyaset vurgusu, yine altını çizdiğimiz siyasi kurumun asli sorun çözücü olduğu vurgusu; bütün bunlar türkiye'nin sağlıklı biçimde seçimi gerçekleştirmesi ve bizim yüzlerce bugün 1877'den bugüne kadar devam eden Türkiye'nin bir seçim deneyimi, tecrübesi var. Bunların meşruiyetinin tartışmaya açılmaması, bölücü terör örgütüne müzahir yapıların yaptığı siyaset biçimleri konuşuldu.

Ama seçimden sonra bir olay oldu arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Ağrı'da bir bakkal AK parti'ye oy verdiği için bölücü terör örgütü tarafından elektrik direğine asılarak vahşice infaz edildi. Biz Sakarya'da köpeğe işkence edildiği için Türkiye'yi ayağa kaldırdık. Tüm Türkiye ayağa kalktı ve tepki verdi.

Ama PKK'nın bölgeye gözdağı vermek adına Ağrı'da işlediği bu vahşi cinayete bana söyler misiniz, siyasi tercihinden dolayı katledilmesine dönük HDP'den ve CHP'den bir tepki geldi mi? Bu katliamın kim tarafından işlendiği biliniyor. O kardeşimizin yanına bırakılan notta da açıkça bir şekilde yazılıyor.

HDP'nin neler yaptığını, terör seviciliği hangi noktaya getirdiğini biliyoruz. Ama bunun yanına CHP'nin de eklemlenmesini açıkçası kabul edemiyoruz. CHP'nin tavrını, bu tutumunu CHP'ye oy veren vatandaşlarımız da kabul etmiyorlar.

Soru: OHAL'in kaldırılması...

OHAL ile ilgili pozisyonumuzu cumhurbaşkanımız, genel başkanımız açıkladı. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

Soru: Cumhurbaşkanı yeminden hemen sonra kabineyi açıklayacak mı?

Sayın Cumhurbaşkanımızın yemini konusu, YSK'nın kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra planlanacak. Şu anda sayın Cumhurbaşkanımız yemini ne zaman yapacak, kabineyi ne zaman açıklayacak bu konuda bir değerlendirme yapılmadı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 18:10
  1. Sakarya
  2. Ağrı
  3. AK PARTİ
  4. Tarih
  5. Olağan Kongre
  6. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz5 sa önce
    Kim varsa bu işin içinde derhal öldürülmeli bizde iyi bir göz dahi vérmeliyiz binlercesini katletcen bir daha sesleri cikiyomu bakalım
  • YozgatlıYozgatlı5 sa önce
    CHP eski CHP değil bölücü ve yıkıcıların maalesef kontrolünde millet de görüyor
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