AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mescid-i Aksa çıkışı: Kırmızı çizgimiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli bakan Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi üzerine, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik yaptığı açıklamada: "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir." ifadelerine yer verdi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır.

Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir.

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Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa’nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır."

NE OLMUŞTU?

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savunmuştu.