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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Medipol Başakşehir'e destek:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Medipol Başakşehir'e destek:

"Siyasette, toplumsal hayatta karşı olduğumuz gibi sporda da her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşıyız. Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinde yer alan Pierre Webo'ya karşı yapılan ırkçı tacizi şiddetle kınıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:29:18 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Medipol Başakşehir'e destek:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Medipol Başakşehir'in ırkçı söylemler nedeniyle Paris Saint Germain (PSG) ile oynadığı maçtan çekilmesine ilişkin, "Siyasette, toplumsal hayatta karşı olduğumuz gibi sporda da her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşıyız. Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinde yer alan Pierre Webo'ya karşı yapılan ırkçı tacizi şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter'dan İngilizce "ırkçılığa hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi. Irkçılığın, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu ifade eden Çelik, insanlık suçu olan ırkçılığa karşı Medipol Başakşehir'in insan onurunu savunan bir duruş ortaya koyduğunu bildirdi.

Medipol Başakşehir'i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Spor ve ırkçılık asla yan yana gelmemelidir. Hakem Sebastian Coltescu, çirkin bir ırkçılık örneği sergilemiştir. Irkçılığın sahaları esir almasına izin vermeyen ve güçlü duruşu ile 'ırkçılığa' kırmızı kart gösteren Medipol Başakşehir kadroları herkese ders verdi. Spor severler olarak ırkçılık ve nefretten kaynaklı tüm eylemlerle ilkeli bir mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. UEFA tarafından çirkin eylemi gerçekleştiren hakemle ilgili gerekli adımların atılacağına inanıyoruz. Siyasette, toplumsal hayatta karşı olduğumuz gibi sporda da her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşıyız. Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinde yer alan Pierre Webo'ya karşı yapılan ırkçı tacizi şiddetle kınıyoruz."

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