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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kumpas açıklaması
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kumpas açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ'nün 7 Şubat 2012’deki MİT kumpası hakkında yaptığı değerlendirmede "Milli egemenliği yabancı güçlere devretmeye yönelik hazırlığın ilk aşamasıydı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 03:57:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kumpas açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ'nün 7 Şubat 2012’deki MİT kumpasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Milli egemenliği yabancı güçlere devretmeye çalıştılar"

Çelik, "Darbe girişimine kadar olan süreci iyi analiz edersek, aslında Türkiye'deki milli egemenliği bir şekilde yabancı güçlere devretmeye dönük bir hazırlığın ilk aşaması olarak düşünülebilir" dedi.

"İlk hamleleri duvara çarparak parçalandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli duruşunun bu süreçte çok önemli olduğunun altını çizen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın son derece sağlam ve kararlı bir irade ile bu girişimin arkasındaki mahiyeti kavrayıp bunu ters yüz etmesi, buna müsaade etmemesi, MİT müsteşarımızı ve istihbarat teşkilatımızı bu şekilde tam bir koruma altına alması, bu iradeyi ortaya koyması FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bu ilk hamlesinin duvara çarpıp parçalanmasına yol açmıştır" sözlerini kullandı.

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