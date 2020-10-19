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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'deki seçim sonucuna ilişkin açıklama:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'deki seçim sonucuna ilişkin açıklama:

"Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. Kıbrıs Türkü'nün davası ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizin korunması siyaseti kazanmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:57:46 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'deki seçim sonucuna ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye her zaman ve her koşulda KKTC'nin yanında olacaktır. Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. Kıbrıs Türkü'nün davası ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizin korunması siyaseti kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından Ersin Tatar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türklerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk gösterdiğini belirten Çelik, "KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür. Kıbrıs Türkleri, KKTC'nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korunmasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sayın Ersin Tatar'ı KKTC Cumhurbaşkanlığı'na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Kıbrıs Türkü'nün ortaya koyduğu kararlı ve kıymetli tavrın, önümüzdeki dönemde artarak sürecek Türkiye-KKTC iş birliğine de büyük bir motivasyon ve ivme kazandırdığına işaret etti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye her zaman ve her koşulda KKTC'nin yanında olacaktır. Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. Kıbrıs Türkü'nün davası ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizin korunması siyaseti kazanmıştır. KKTC, güçlü bir demokrasi ve bölge barışı için kilit bir aktör olduğunu göstermiştir.

Türkiye, KKTC'nin egemenlik haklarının korunması, kalkınması ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması noktasındaki mücadeleyi en güçlü şekilde sürdürecektir. Cumhurbaşkanı'mızın Kıbrıs Türk davasına verdiği destek kararlı ve güçlü bir destektir. Onurlu ve saygın KKTC Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın Ersin Tatar'ı bir kez daha tebrik ediyor, KKTC ve Kıbrıs davamız için hayırlı olmasını diliyoruz."


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