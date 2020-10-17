AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ermenistan resti
Ermenistan'ın haydut devlet gibi davrandığını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar." diyerek Ermenistan'a destek çıkan ülkeleri suçladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:
"Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor."