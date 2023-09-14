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Siyaset AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Öztrak'a 'dış politika' dersi!
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Öztrak'a 'dış politika' dersi!

Yeniakit Publisher
2023-09-14 19:41:00 - 2023-09-14 19:48:07
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Öztrak'a 'dış politika' dersi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a tepki göstererek, “Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler, oturup ders çalışsınlar” dedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a tepki gösterdi.

Çelik, “Kılıçdaroğlu’nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. ‘Türkiye’nin kurucu partisi’ unvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP’ye destek veren vatandaşlarımıza sorun. Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar. Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz.” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kendilerine yönelik tepkisine karşılık "Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Biz Genel Başkanımızın milletimizin çıkarlarını savunmak adına sorduğu soruyu bir kere daha tekrarlayalım: Türkiye, G20 Zirvesinde oluşturulan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru’nda neden yer almıyor?" yanıtını vermişti.

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