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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik: "Şunu söylüyorlar, 'Bazen siyasilerden büyükelçi atanıyor'. Türkiye demokratik bir cumhuriyet, bürokratik bir cumhuriyet değil. Tabii siyasi irade siyasilerden de atar, iş adamını da atayabilir, Türk diplomatlarından da faydalanabi
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Şunu söylüyorlar, 'Bazen siyasilerden büyükelçi atanıyor'. Türkiye demokratik bir cumhuriyet, bürokratik bir cumhuriyet değil. Tabii siyasi irade siyasilerden de atar, iş adamını da atayabilir, Türk diplomatlarından da faydalanabi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:48:18 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Şunu söylüyorlar, 'Bazen siyasilerden büyükelçi atanıyor'. Türkiye demokratik bir cumhuriyet, bürokratik bir cumhuriyet değil. Tabii siyasi irade siyasilerden de atar, iş adamını da atayabilir, Türk diplomatlarından da faydalanabi
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