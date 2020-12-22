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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik: "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür."
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür."

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:36:24 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür."
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