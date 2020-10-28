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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik: "Charlie Hebdo nefret üretim merkezi haline gelmiştir"
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Charlie Hebdo nefret üretim merkezi haline gelmiştir"

"Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır" - "Sağduyu sahibi ve inançlara saygılı herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 08:40:55 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Charlie Hebdo nefret üretim merkezi haline gelmiştir"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransız dergi Charlie Hebdo'nun yayın anlayışının fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığı olduğunu belirterek, "Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu alan kapak karikatürüne ilişkin açıklamada bulundu.

Fransız dergisinin nefret üretim merkezi haline geldiğinin altını çizen Çelik, "Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik, Charlie Hebdo'nun inanca ve kişi haklarına karşı nefret üreten yayınlarının asla fikir özgürlüğü olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Fikir özgürlüğünü inanç düşmanlığı ile boğmaya çalışan bir barbarlıktır. Barbarlık cephesinin genişlediğini görüyoruz.

Husumet cephesinin hepsiyle mücadele edecek kararlılığa sahibiz. Bu husumet cephesinin inancımıza niye saldırdıklarını, Cumhurbaşkanımıza karşı neden nefret siyaseti ürettiklerini biliyoruz. Uğruna mücadele ettiğimiz değerlere düşmanlar. Biz de bu zihniyetle mücadele etmeye kararlıyız.

Cumhurbaşkanımız, tüm bu nefret cephesine karşı, mazlumlar için yol yürümeye kararlı bir şekilde devam ediyor. Nefret cephesi sahada da masada da kazanamayacak. Bunların nefret yayınları kararlılığımızı artırıyor. Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu bu nefret cephesinin ikiyüzlü ahlaksızlığını masada ve sahada yenilgiye uğratmaya devam edecek. Sağduyu sahibi ve inançlara saygılı herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir."



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