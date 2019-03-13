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AK Parti Sözcüsü Çelik: “Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar”

ANKARA (İHA) – AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen Türkiye kararına ilişkin, “Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu” dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 20:20
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar”

ANKARA (İHA) – AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen Türkiye kararına ilişkin, “Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu” dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen Türkiye kararına tepkigösterdi. Çelik, “Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu’nu kabul etmiş. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu. Bu itibarsız karar, AP’nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya. FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Meclisimiz bombalandı. AP parlamentomuzla dayanışma için ziyarete bile gelmedi. AP başkanı aylar sonra geldi. Ama darbeci liderlerle çalışmakta hiçbir mahsur görmüyorlar” dedi.



“Biz demokrasi için bedel ödeyen bir milletiz”


Çelik, “AB’nin genişlemeden sorumlu komiserinin ırkçılığı, Türkiye raporunu hazırlayan şahsın demokrasiden çok terörü destekleyenlerle yakınlığı herkes tarafından bilinmektedir. Halkımız darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak için her türlü bedeli ödedi. Bu dünya tarihine geçecek emsalsiz bir duruştur. Bunu anlamaktan uzak AP’nin verdiği kararın zerre kadar itibarı yoktur. Biz demokrasi için bedel ödeyen bir milletiz. Demokrasimiz hakedilmiş bir demokrasidir. Bu uğurda Başbakan Menderes ve bakanlarımız şehit oldu. 15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehitlerle ve gazilerle koruduk demokrasimizi.


Demokrasimize notu tarih vermiştir, ödenen bedeller vermiştir. Irkçılara teslim olmuş AP’nin verdiği notun hiçbir hükmü yoktur. Salonlarında PKK sergileri açılan AP hangi yüzle demokrasimizi mahkum etmeye kalkıyor. AP’ye sesleniyoruz... Bu raporu size aynen iade ediyoruz. Kabul ettiğiniz bu raporu, ‘Avrupa Irkçılık ve İslam Düşmanlığı Müzesi’ kurup, kapısına asabilirsiniz. O raporu her gördüğünüzde, Avrupa’yı ırkçılara adım adım bir kere daha nasıl teslim ettiğinizi hatırlarsınız” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 20:20
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