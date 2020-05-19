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AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara’da

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde partilileri ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:31:33 -
AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara’da

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde partilileri ziyaret etti.


İl Geneç Meclis Başkanı Hakan Akkaş, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu birlikteliğinde Zara İlçe Başkanlığına gelen Ekinci, ilçe yönetimiyle toplantı yaptı.


Toplantıda konuşan Ekinci, "Covid-19 ile mücadelede dünyaya örnek olduk. Dünyada yalnızca bizim ülkemizde virüs tedavisi ücretsiz yapılıyor. 15 Temmuz, Gezi Eylemleri bir tarafa, sadece bu sene karşılaştığımız felaketlerle mücadelede güçlü bir Türkiye var. Güçlü bir lidere bu dönemde sahip olmamız büyük bir şanstır” dedi.


İl Başkanı Hakan Aksu ise, Temmuz ayında açık havada, sadece delege katılımları ile kongreleri gerçekleştireceklerini söyledi.


İlçe Başkanı Ahmet Okur da, "Teşkilat olarak pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Gençlik Kollarımız da çocuklarımızın ve gençlerimizin yanlarında oluyor" dedi.

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