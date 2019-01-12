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AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Sinop ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Durağan belediye başkan adayı, AK Parti Boyabat belediye başkan adayı, AK Parti Erfelek belediye başkan adayı, Gerze AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Dikmen belediye başkan adayı, AK Parti Saraydüzü belediye başkan adayı, AK Parti Türkeli belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Sinop ilçeleri belediye başkan adayları son durum.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:41
AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Sinop ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Durağan belediye başkan adayı, AK Parti Boyabat belediye başkan adayı, AK Parti Erfelek belediye başkan adayı, Gerze AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Dikmen belediye başkan adayı, AK Parti Saraydüzü belediye başkan adayı, AK Parti Türkeli belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Sinop ilçeleri belediye başkan adayları son durum.

AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Sinop belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Sinop belediye başkan adayı da var. AK Parti Sinop belediye başkan adayı Ali Çöpçü oldu. AK Parti'nin Sinop ilçe belediye başkan adayları da belli oldu.

AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları 

Ayancık: Recep AK

Boyabat: Şefik ÇAKICI

Erfelek: Mehmet UZUN

Saraydüzü: Hasan PEKER

Türkeli: Veysel ŞAHİN

Gerze: Cevat ŞENSOY

Dikmen: Adnan ACAR

Durağan: Ahmet KILIÇASLAN

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 17:41
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Sivas
  5. Siirt
  6. İzmir
  7. Bitlis
  8. Bilecik
  9. Ankara
  10. Ağrı
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  15. Ak Parti Sinop belediye başkan adayı Ali Çöpçü
  16. Ak Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları
  17. Ak Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları kim oldu
  18. Ak Parti Durağan belediye başkan adayı
  19. Ak Parti Boyabat belediye başkan adayı
  20. Ak Parti Saraydüzü belediye başkan adayı
  21. Ak Parti Dikmen belediye başkan adayı
  22. Ak Parti Gerze belediye başkan adayı
  23. Ak Parti Erfelek belediye başkan adayı
  24. Ak Parti Türkeli belediye başkan adayı
  25. Ahmet KILIÇASLAN
  26. Adnan ACAR
  27. Cevat ŞENSOY
  28. Veysel ŞAHİN
  29. Hasan PEKER
  30. Mehmet UZUN
  31. Şefik ÇAKICI
  32. Recep AK
  33. Ali ÇÖPÇÜ

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