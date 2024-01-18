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Biyografi AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç kimdir? Nereli, ne iş yapıyor?
Biyografi

AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç kimdir? Nereli, ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2024-01-18 15:45:00 -
AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç kimdir? Nereli, ne iş yapıyor?

AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç ile ilgili olarak "kimdir, aslen nereli, asıl mesleği nedir" gibi sorulara yanıt aranıyor. Detaylar haberimizde.

1982 yılında Siirt'te hayata gözlerini açan, ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamlayan Olgaç, Hukuk Fakültesi'nden 2008 yılında mezun oldu.

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