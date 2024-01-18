AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç kimdir? Nereli, ne iş yapıyor?

1982 yılında Siirt'te hayata gözlerini açan, ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamlayan Olgaç, Hukuk Fakültesi'nden 2008 yılında mezun oldu. Siirt'te avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2009 yılında 4 avukat ve 2 stajyer avukat ile birlikte kendi hukuk ofisini kurarak mesleğine adım attı. 2012-2018 yılları arasında Siirt Barosu'nda Saymanlık ve Baro Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. Aynı zamanda 2012-2015 yılları arasında Ak Parti Siirt Seçim İşleri Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında Ak Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı gibi sorumlulukları üstlendi. 2018-2019 yılları arasında Ak Parti Siirt Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Olgaç, 20 Kasım 2019 tarihinden itibaren Ak Parti Siirt İl Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Olgaç, evli ve sevimli bir kız çocuğu babasıdır.