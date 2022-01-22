AK Parti hakaretçilere toplu dava açacak

Sedef Kabaş isimli gazeteci kılıklı provokatör, Tele1'de katıldığı canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, söz konusu programa katılan diğer konuklar Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da dahil olmak üzere 3 isim hakkın AKP teşkilatları olarak suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Kandemir Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Bir televizyon kanalında Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Erkan Kandemir