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Gündem AK Parti hakaretçilere toplu dava açacak
Gündem

AK Parti hakaretçilere toplu dava açacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" sözleriyle hakaret eden sözde gazeteci Sedef Kabaş ve yanında bulunan Engin Özkoç ile Aykut Erdoğdu için AK Parti düğmeye bastı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 15:59:00 - 2022-01-22 22:55:32
AK Parti hakaretçilere toplu dava açacak

Sedef Kabaş isimli gazeteci kılıklı provokatör, Tele1'de katıldığı canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, söz konusu programa katılan diğer konuklar Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da dahil olmak üzere 3 isim hakkın AKP teşkilatları olarak suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Kandemir Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Bir televizyon kanalında Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Erkan Kandemir

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Yorumlar

Dayi

Bu atasözünde hiç bir suç unsuru yoktur. Bir tespit yapılmaktadır. Bu tespitte doğrudur. Ama CHP’nin başındakine bu tespiti yapılıyor ise o zaman kıyameti kopartırz
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Ozcan tekdag

Yüzlerine tükürmek lazım
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