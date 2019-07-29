AK Parti Şanlıurfa’da toplanıyor

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - AK Parti'nin geçtiğimiz hafta Erzurum'da başlayan ve 2-4 Ağustos tarihlerinde Şanlıurfa'da devam edecek eğitim toplantılarında belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetiminin içinde olduğu alanlarda eğitimler verilecek.

Başkanlar tek tek dinleniliyor

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 2-4 Ağustos tarihlerinde Şanlıurfa'daki toplantıya Malatya’nın da içerisinde yer aldığı 15 ilden belediye başkanları, il başkanları ve meclis üyelerinin katılacağını, belediye başkanlarına mevzuat, yönetim, halkla ilişkiler ve finans yönetimi hakkında paylaşımlarda bulunulacağını, uzmanlarca eğitimler verilerek sorunların dinlenileceğini söyledi. Çakır, belediye başkanlarına AK Parti'nin 11 maddelik seçim manifestosunda yer alan şehir planları, altyapı ve ulaşım, kentsel dönüşüm, benzersiz şehirler, akıllı şehirler, çevreye duyarlı şehirler, sosyal belediyecilik, yatay şehirleşme, halkla birlikte yönetim tasarruf ve şeffaflık ile değer üreten şehirler konusunda bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

Nasıl bir belediye başkanı olunmalı?

AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görmek istediği belediye başkan profilini de anlatan Çakır, “Temelde belediye başkanı çok çalışmalı, proje üretmeli ama insanların gönlüne girmeli. İnsanların belediye başkanından beklentileri nedir? diye düşünmeli. Rızalığını almalı, gönlünü almalı, halkın beklentisi doğrultusunda yatırım ve hizmetlerini geliştirmeli. Belediyelerimizin mutlaka rutin belediye hizmetleri sistematik bir şekilde akıcı halde devam etmeli. Vatandaşın günü birlik çukurunun kapatılması, günü birlik arızasına müdahale edilmesi, zabıtaların düzenli bir şekilde saha kontrolünü sağlaması, ulaşım bilinçli bir şekilde trafik akışına katkı sağlaması gibi. Tabi bunun yanında belediye başkanımızın da bir kentin 50 yılını planlayan, özellikle kendi ekiplerinin içerisinde olduğu mastır planlarını hazırlaması gerekiyor. Bu imar planları mutlaka kentin bir anayasası gibi olmalı. İhmal ve ihlal kesinlikle edilmemeli, değiştirilmemeli. Zaman zaman revizyon yapılabilir. Bu kaçınılmaz ama bunu da disiplinli bir şekilde. Kişisel imar düzenlemelerine asla müsaade edilmemeli. Yoğunluk ve kat yüksekliklerine dikkat edilmeli” dedi.