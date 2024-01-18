AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? Nereli, ne iş yapıyor?

Zeynel Abidin Beyazgül, 1957 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamlayarak, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden başarıyla mezun oldu. Avukatlık kariyerine 1985-1996 yılları arasında adım atan Beyazgül, 1985 yılında Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 1996 yılında Kayseri İncesu Noteri olarak atanmasıyla birlikte, sırasıyla Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'inci noterliklerinde görev aldı. Daha sonra, Şanlıurfa'da 5'inci noterlik görevine atanarak mesleğine devam etti. Noterlik kariyeri süresince, 2011 yılında Malatya Noter Odası Başkanlığı ve 2014-2018 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. Siyasi arenada da aktif olan Beyazgül, 2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. 2015-2018 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini başarıyla yürüttü. Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Zeynel Abidin Beyazgül, evli ve üç çocuk babasıdır.