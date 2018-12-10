0553 313 94 23

AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Samsun belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Canik belediye başkan adayı, AK Parti Terme belediye başkan adayı, AK Parti Vezirköprü belediye başkan adayı, Havza AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Çarşamba belediye başkan adayı, AK Parti Bafra belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Samsun ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:14
AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Samsun belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Canik belediye başkan adayı, AK Parti Terme belediye başkan adayı, AK Parti Vezirköprü belediye başkan adayı, Havza AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Çarşamba belediye başkan adayı, AK Parti Bafra belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Samsun ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Ardahan’dan Yunus Baydar, Artvin’den Mehmet Kocatepe, Bartın’dan Yusuf Ziya Aldatmaz, Batman’dan Murat Güneştekin, Bitlis’den Nesrullah Tanglay, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi. 

AK Parti Samsun belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Samsun belediye başkan adayı Mustafa Demir oldu. AK Parti'nin Samsun ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Samsun belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz % 54

MHP adayı Ferhat Günaydın % 25

CHP adayı Tarık Cengiz % 15

Alaçam belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

MHP % 33

CHP % 15

Ayvacık belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 63

MHP % 33

Bafra belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti 52

MHP % 38

CH % 6

Canik belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 35

CHP % 4

Çarşamba belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 60

MHP % 26

CHP % 7

SP % 3

Havza belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 57

CHP % 19

MHP % 17

Terme belediye seçim sonuçları 

AK Parti % 49

SP % 23

CHP % 12

MHP % 11

Vezirköprü belediye seçim sonuçları

AK Parti % 68

MHP % 23

CHP % 4

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:14
  1. Ardahan
  2. Bartın
  3. Batman
  4. Van
  5. Şanlıurfa
  6. Siirt
  7. İzmir
  8. Bitlis
  9. Artvin
  10. Ankara
  11. AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları 2019.
  12. AK Parti Canik belediye başkan adayı
  13. AK Parti Terme belediye başkan adayı
  14. AK Parti Vezirköprü belediye başkan adayı
  15. Havza AK Parti belediye başkan adayı
  16. AK Parti Çarşamba belediye başkan adayı
  17. AK Parti Bafra belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağaç dalı şeklinde 15cm'lik kan pıhtısı tükürdü!
    1. Ağaç dalı şeklinde 15cm'lik kan..
    2. "Ülkemizde 3 milyon 611 bin 834..
    3. Hazine yarın ihale düzenleyecek
    4. 2019 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    5. Umman da hava sahasını İsrail..
    6. Ünal Karaman, Artvin'de Trabzonspor..
    7. Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e yardım!
    8. Borsa İstanbul'dan kotasyon ücretleri..
    9. 2019 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    10. Kayanın şeklini gören telefonuna..
    11. Emin Çölaşan tutuklanacak mı?
    12. FETÖ itirafçısı eski tuğamiral kan..
    13. 40 yıl sonra bir ilk! Aralık ayında 5..
    14. Irak'ta DEAŞ zaferi kutlanıyor
    15. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca..
    16. Merkez Bankası aralık ayı beklenti..
    17. GÜNCELLEME 2 - Bandırma Örnek Sanayi..
    18. "İnsanlığın Medeniyeti" Programı
    19. "İlk aşamada girişimlere 100 bin lira..
    20. İran'ın Meşhed kentinde su sıkıntısı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!