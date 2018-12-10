AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Samsun belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Canik belediye başkan adayı, AK Parti Terme belediye başkan adayı, AK Parti Vezirköprü belediye başkan adayı, Havza AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Çarşamba belediye başkan adayı, AK Parti Bafra belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Samsun ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Ardahan’dan Yunus Baydar, Artvin’den Mehmet Kocatepe, Bartın’dan Yusuf Ziya Aldatmaz, Batman’dan Murat Güneştekin, Bitlis’den Nesrullah Tanglay, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Samsun belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Samsun belediye başkan adayı Mustafa Demir oldu. AK Parti'nin Samsun ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Samsun belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz % 54

MHP adayı Ferhat Günaydın % 25

CHP adayı Tarık Cengiz % 15

Alaçam belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

MHP % 33

CHP % 15

Ayvacık belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 63

MHP % 33

Bafra belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti 52

MHP % 38

CH % 6

Canik belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 35

CHP % 4

Çarşamba belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 60

MHP % 26

CHP % 7

SP % 3

Havza belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 57

CHP % 19

MHP % 17

Terme belediye seçim sonuçları

AK Parti % 49

SP % 23

CHP % 12

MHP % 11

Vezirköprü belediye seçim sonuçları

AK Parti % 68

MHP % 23

CHP % 4