AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Atabek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, dün kontrol amaçlı yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Bir süre evde istirahat edeceğini kaydeden Atabek, "Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.