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Biyografi AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar kimdir? Nereli, ne iş yapıyor?
Biyografi

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar kimdir? Nereli, ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2024-01-18 15:43:00 -
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar kimdir? Nereli, ne iş yapıyor?

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar ile ilgili olarak "kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, asıl mesleği nedir" gibi araştırmalar yapılıyor. Detaylar haberimizde.

Yusuf Alemdar, 1966 yılında Trabzon'da hayata gözlerini açtı.

Yusuf Alemdar, lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı

Uzun yıllar ticaret alanında faaliyet gösterdikten sonra 1988 yılında aktif siyasete adım atan Yusuf Alemdar, 2001 yılında AK Parti Sakarya İl teşkilatının kuruluş sürecinde yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı.

2003 yılında, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı görevine getirilerek bu pozisyonda 2009 yılına kadar görev yaptı. Ayrıca, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde de Serdivan Belediye Başkanı olarak seçilen deneyimli isim, evli ve iki çocuk babasıdır.
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