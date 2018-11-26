AK Parti Pendik belediye başkan adayı kim oldu 2019?

AK Parti Pendik belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını salı günü açıklanacağını duyurdu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Pendik belediye başkan adayı kim? Ahmet Cin AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı mı oldu?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu? Pendik AK Parti belediye başkan adayı Ahmet Cin olacağı söyleniyor. Ahmet Cin AK Parti İl Başkan yardımcısı görevini yürütmekte.

Pendik 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Salih Kenan Şahin % 52.9

CHP adayı Tuncer Özyavuz % 29.4

MHP adayı İbrahim Coşkun 8.1

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019