AK Parti Osmaniye ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Osmaniye belediye başkan adayını açıkladı mı? AK Parti Acıpayam belediye başkan adayı, AK Parti Bahçe belediye başkan adayı, AK Parti Düziçi belediye başkan adayı, Hasanbeyli AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Kadirli belediye başkan adayı, AK Parti Toprakkale belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Osmaniye ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Osmaniye ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Osmaniye belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanmayan belediye başkan adayları arasında Osmaniye belediye başkan adayı da var. AK Parti Osmaniye'de aday çıkarmayıp MHP'nin adayını desteklemesi bekleniyor. AK Parti'nin Osmaniye ilçe belediye başkan adayları ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Osmaniye belediye seçim sonuçları 2014

MHP adayı Kadir Kara % 47

AK Parti adayı Mehmet Gürbüz % 37

CHP adayı Haydar Aktürk % 9

Bahçe belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

MHP % 44

Düziçi belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 38

MHP % 20

Hasanbeyli seçim sonuçları 2014

MHP % 48

SP % 25

AK Parti % 23

Kadirli belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 52

AK Parti % 39

CHP % 6

Sumsas belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 39

AK Parti % 33

CHP % 24

Toprakkale belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 28

AK Parti % 26

MHP % 23

BBP % 11

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili