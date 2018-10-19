AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu?

AK Parti Mart 2019 yerel seçim hazırlıklarını yapıyor. AK Parti seçimlerde MHP ile ittifak yapılması konusunda görüşmelere devam ederken diğer yandan da belediye başkan adaylığı için aday adayları başvuru yapmaya hazırlanıyor. AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk Ordu Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmak için hazırlıklarını yapıyor.

AK Parti Mart 2019 yerel seçim hazırlıklarını yapıyor. AK Parti seçimlerde MHP ile ittifak yapılması konusunda görüşmelere devam ederken diğer yandan da belediye başkan adaylığı için aday adayları başvuru yapmaya hazırlanıyor. AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk Ordu Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmak için hazırlıklarını yapıyor. AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk yaptığı açıklamada, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa ettiğini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yılmaz, "23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu. Enver Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine AK Parti’nin adayı Engin Tekintaş seçilmişti.

Ordu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Enver Yılmaz % 54.5

CHP adayı Seyit Torun % 34.2

MHP Cemal Enginyurt % 8.2