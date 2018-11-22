AK Parti Ordu belediye başkan adayı kim 2019

AK Parti 2019 belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti Ordu belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi şu aralar en çok arananların başında gelmekte. AK Parti Ordu belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti Ordu belediye başkan aday 2019 listesi sorgulama ekranı. AK Parti Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı 2019 kim oldu sorusunun cevabı haberimizde...

AK Parti Ordu'da yerel seçim çalışmalarını tamamladı. AK Parti Ordu belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? sorusunun cevabı bu aralar en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu da 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçim 2019 için aday adaylık başvuruların rekor seviyeye ulaştığı AK Parti’de aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından AK Parti belediye başkan adayları 2019 isimlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. AK Parti, 2019 yerel seçimlerde de büyük bir başarı elde etmek istiyor. AK Parti’nin en büyük başarısı büyükşehirlerde olması bekleniyor.

AK Parti Ordu belediye başkan adayı belli oldu mu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok büyükşehir adaylarının belli olduğunu açıklamıştı. AK Parti belediye başkan adaylarının belli olduğu iller arasında Ordu da olduğu öğrenildi. Ordu'nun da aralarında olduğu AK Parti'nin 2019 belediye başkan adayları cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Parti Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı Hilmi Güler olması bekleniyor. Enver Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş seçilmişti.

24 Haziran Ordu genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65.13

Muharrem İnce: Yüzde 25.96

Meral Akşener: Yüzde 7.57

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.78

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.30

Doğu Perinçek: Yüzde 0.25

Ordu 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 65.81

Millet İttifakı:Yüzde 32.65

AK Parti: Yüzde 48.68

CHP: Yüzde 22.90

MHP: Yüzde 17.13

İYİ Parti: Yüzde 8.60

SP: Yüzde 1.15

HDP: Yüzde 0.91

AK Parti Ordu Milletvekilleri

Şenel Yediyıldız

Ergün Taşçı

Metin Gündoğdu

CHP Ordu Milletvekilleri

Seyit Torun

Mustafa Adıgüzel