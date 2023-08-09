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Gündem AK Parti olağanüstü kongresinin tarihi belli oldu
Gündem

AK Parti olağanüstü kongresinin tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-09 12:00:00 -
AK Parti olağanüstü kongresinin tarihi belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de yapılacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rakiplerimiz değişim tartışmaları yaşarken, biz yerel seçimlere yönelik adımlarımızı atıyoruz. Bu biraz daha mutfak ve hazırlık dönemi. Kasım ayının başları gibi hızla sahaya çıkma dönemi başlar adaylar için. Zaten siyasetçi için saha da olmamak gibi bir durum yok. Sahada değilseniz siyasetçi değilsinizdir zaten. Önce aday belirleme süreci sonra kampanya süreci yapılacak. Asıl mevzu aday belirleme süreci. AK Parti yeni bir siyasi parti değil.

AK Parti 5 yıl daha iktidarda olacak bir siyaset. Bir kültürümüz var, tecrübemiz var. Yerel yönetimler başkanlığımız lokomotif görevi görür. Mevcut görevde olan belediyelerin performansı takip ediliyor. Hangi adaylarla kazanabiliriz onun çalışması yapılıyor. Bir önceki takvime bakacak olursak, adayların tamamı kasım ayında belli olacak diyemeyiz. Ekimde kongremiz var. Şu anda tarih vermek mümkün değil ama bir önceki döneme baktığınız zaman kasımda sürecin başladığını görüyoruz.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN KARNESİ OLACAK"
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Mayıs 2023 seçimleri, CHP'nin karne seçimlerinden biriydi. Nüfusun yüzde 50'den fazlasını yöneten belediyeler CHP'de. İktidar yerelde başlar sloganıyla başlamışlardı. Mart 2024 seçimleri CHP'li belediye başkanlarının karnesi olacak. İlk karneyi aldılar, işçi çıkarmayacağız dediler çıkardılar. Bu 5 yıllık süreçte yaptıklarını önlerinde görecekler. Karneleri zayıflarla dolu. Genel başkanlığa aday adayı olan belediye başkanları var ama bir türlü belediye başkanı olamadılar."

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Yorumlar

Hasel

AK PARTİ kongresinde,mutlaka chp belediyelerinde dönen dolaplar,çalışmama vb herşey gündeme gelsin de milletimiz öğrensin.

yerel secimler önemli

adayların cok iyi incelenmesi lazım sadece ilçe başkanı belediye başkanlarından yada akp teşkilatlarından sorulmamalı normal vatandaşa sorulmalı eskiden fetö bağlantılılar alınmamalı
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