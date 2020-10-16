  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset "AK Parti ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlenecek!"
Siyaset

"AK Parti ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlenecek!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Parti ne kadar güçlenirse Türkiye de o kadar güçlenecek. Daha çok büyüme hedefini inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:41:00 -
"AK Parti ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlenecek!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Asarcık ilçesinde bir kafeteryada vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 Kasım Pazar günü 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak AK Parti Samsun İl Kongresi'ne tüm vatandaşları davet etti.

AK Parti ile Türkiye'nin vizyon değiştirdiğine işaret eden Karaaslan, "Türkiye'nin kaderi AK Parti'nin kaderi ile eş değerdir. Türkiye'ye zarar vermek isteyen, Recep Tayyip Erdoğan'a zarar vermek istiyor, Türkiye'ye zarar vermek, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na, bu birlikteliğe zarar vermek istiyor. Bütün bunların önüne geçecek olan ise her zamanki o dik duruşumuz olacak. Bugün üst üstte konulan her bir taş, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek. O yüzden sorumluğumuz çok büyük." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yeniden inşa ettiklerini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarı, Türkiye'yi hızla gelişmiş ülkeler seviyesi eksenine yükseltti. Yaklaşık 2 yıl önce, 'Seçimler bittikten sonra uçak pisten burnunu havaya kaldıracak ve uçuşa geçecek.' demiştim. Hamdolsun, bugün Türkiye uçuşa geçti. Bugün uçuşa geçtiğimiz gibi Türkiye'deki sorunlarla, Türkiye'deki karanlık odaklarla ve Türkiye'deki vesayetle mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda dünyadaki vesayetle de mücadele etmektedir. Bunu sadece Asarcık ve Samsun için değil, dünyada umudunu bize bağlamış milyonlar için yapıyoruz. AK Parti ne kadar güçlenirse Türkiye de o kadar güçlenecek. Daha çok büyüme hedefini inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Çünkü yolumuz uzun ve işimiz çok."

Karaaslan, bu topraklardaki kazanımların kolay elde edilmediğine dikkati çekerek, "İşte o yüzden de çok kıymetli. Memleketimizi ve bayrağımızı çok seviyoruz. Onun için mücadeleyi içeride gerekiyorsa içeride veriyoruz, dışarıda veriliyorsa dışarıda veriyoruz. Bu anlamda çok dik duruşlu liderimizin arkasında hep birlikte, omuz omuza yürümenin onurunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın güzel müjdeler vereceğini belirten Karaaslan, "Her bir müjde geldiğinde bizim heyecanımız ve geleceğe olan inancımız da artmaktadır. Dolayısıyla tüm dünya Türkiye'ye kilitlenmiş izlemekte şu anda." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TSK'dan büyük sevkiyat
Gündem

TSK'dan büyük sevkiyat

Suriye'de rejim ile muhalifler arasında tansiyon son dönemde yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'in güneyinde yeni bir üs inşa etmeye..
Türkiye, Libya hamlesini duyurdu
Ekonomi

Türkiye, Libya hamlesini duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak mutabakat zaptının yürürlüğe g..
Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Her Pazartesi TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son böl..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay