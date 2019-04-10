AK Parti MYK'sı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı.10 Nisan 2019 Çarşamba 16:59
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
31 Mart yerel seçimlerinden sonra gerçekleşen ilk MYK toplantısı saat 16.50'de başladı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşiyor.
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