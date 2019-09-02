0553 313 94 23

AK Parti MYK'dan Davutoğlu ve 3 kişi hakkında flaş karar!

AK Parti MYK'dan ihraç kararları geldi. AK Parti'de Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 21:38
AK Parti MYK'dan Davutoğlu ve 3 kişi hakkında flaş karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 4 saat 40 dakika sürdü.

AK Parti MYK'da önemli karar verildi. AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihracı istendi.

AK Parti'den yapılan açıklama şöyle denildi:

"AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir."

İhraç talebine dayanak tüzük maddesi ise şu şekilde:

"Parti yöneticileri, üyeleri veya parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 21:38
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Ayhan Sefer Üstün
  3. Abdullah Başçı
  4. Selçuk Özdağ
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanyaspor'da transfer
    1. Alanyaspor'da transfer
    2. 'Mağduriyet' planını açıkladı!..
    3. 14. Bled Stratejik Forumu
    4. "Taraftarımızı mutlu etmek için..
    5. Abdoulay Diaby, Beşiktaş'ta
    6. Abdoulay Diaby Beşiktaş’ta
    7. Beşiktaş Kulübü, Abdoulay Diaby'nin..
    8. Sivasspor, Barış Yardımcı'yı transfer..
    9. Irak'ta Saddam Hüseyin rejiminin..
    10. TBMM'de yeni adli yıl resepsiyonu
    11. Beşiktaş'ın parlak dönemi..
    12. AK Parti MYK kararları
    13. Freni patlayan tankerin sürücüsü..
    14. Kuşadası Altın Güvercin Beste..
    15. Abdullah Başçı AK Parti'den ihraç mı..
    16. Kaş’taki orman yangını 6 saat sonra..
    17. Umar Aminu Çaykur Rizespor'da
    18. Roma'da transfer hareketliliği
    19. "World Press Photo" sergisi açıldı
    20. Selçuk Özdağ AK Parti'den ihraç mı..
    21. Ayhan Sefer Üstün AK Parti'den ihraç..
    22. Ozan Oruç ve Levan Shengelia..
    23. Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2..
    24. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler..
    25. Annesinin iş hanında unuttuğu çocuğu..
    26. İzmir’de oto yıkamacıda silahlı kavga:..
    27. Eskişehir'in düşman işgalinden..
    28. AK Parti MYK toplantısında Ahmet..
    29. AK Parti MYK'dan Davutoğlu ve 3 kişi..
    30. "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" 58 yıl..
    CHP'li başkan belediyeyi AK Partili isme bıraktı
    CHP'li başkan belediyeyi AK Partili isme bıraktı
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak