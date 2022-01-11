  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şartları taşıyan her vatandaş bu ödemeleri alabiliyor! SGK duyurdu: Ödenekler arttı

Dünyanın sayılı zenginlerinden biri! İşte 9 alışkanlığı

MYK Toplantısı sonrası AK Parti'den Macron'a sert tepki: Ona hediye ediyoruz

Mustafa Destici canlı yayında Haber Global'e tepki gösterdi!

9 milletvekiline "dokunulmazlık" şoku

İşte o diyaloglar! DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu da çıktı!

Nihal Bengisu Karaca Halk TV’ye çıkınca anladı! Muhafazakarlar endişe etmekte haklıymış!

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil için 'dokunulmazlığı kaldırılsın' çağrısı: TBMM terörist hücresi değil!

59 araç karıştı! İran'da büyük kaza

TBMM'de skandal sözler! HDP'li vekil teröristleri böyle andı: Önlerinde saygıyla eğiliyorum
Gündem AK Parti MYK'da konuşuldu! Kritik oy oranı sunumu
Gündem

AK Parti MYK'da konuşuldu! Kritik oy oranı sunumu

Bugün yapılan AK Parti MYK toplantısında AK Parti'nin oy oranı da masaya yatırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 00:01:00 -
AK Parti MYK'da konuşuldu! Kritik oy oranı sunumu

20 Aralık'ta açıklanan yeni ekonomi modeli sonrası ekonomide yaşanan gelişmeler AK Parti'nin oylarına yansıdı.

Anket sonuçlarını değerlendiren AK Parti kaynakları, "20 Aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.

20 Aralık ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin AK Parti tarafından yaptırılan anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği MYK toplantısında değerlendirildi.

Sunum yapıldı

AR-GE ve Eğitim Başkanlığının sunumunda 20 Aralıkta açıklanan yeni ekonomi modelinin AK Parti’nin oy oranında pozitif yönlü artış sağladığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan'ın adı öne çıktı

Ankette sorulan “bu sorunu kim çözer” sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin öne çıktığı belirtildi. MYK toplantısında teşkilatlara yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri de ele alındı.

Oy oranı lehimize artıyor

Ankette katılımcılara ekonomide yaşanan sorunların hangi parti tarafından çözülebileceği soruldu.

Anketten çıkan sonucu aktaran AK Parti Kaynakları, sorunların çözümü konusunda desteğin arttığını ifade ederek, "20 aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.

Toplantıda Dış İlişkiler Başkanlığı'nın yaptığı sunumda da Kazakistan'da yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay