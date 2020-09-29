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Aktüel AK Parti MYK toplandı
Aktüel

AK Parti MYK toplandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:10:40 -
AK Parti MYK toplandı

ANKARA (AA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 17.05'te başladı.

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