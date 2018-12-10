AK Parti Muş ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Muş belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Bulanık belediye başkan adayı, AK Parti Malazgirt belediye başkan adayı, AK Parti Varto belediye başkan adayı, Hasköy AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Korkut belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Muş ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Muş ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Muş belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Muş belediye başkan adayı Feyat Asya oldu. AK Parti'nin Muş ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Muş belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

BDP % 38

LDP % 4

MHP % 4

Bulanık belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 45

AK Parti % 45

Bağımsız % 5

Hasköy belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 32

SP % 13

Malazgirt belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 39

LDP % 35

AK Parti % 23

Varto belediye seçim sonuçları

BDP % 63

AK Parti % 23

CHP % 11

Muş 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Feyat Asya % 48.5

HDP adayı Nimet Sezgin % 40.8

SP adayı Muhyettin Aytunç % 3.7

Muş 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP: Yüzde 54.72

AK Parti: Yüzde 32.54

İYİ Parti: Yüzde 4.31

MHP: Yüzde 3.63

CHP: Yüzde 2.00

SP: Yüzde 0.89

HDP Muş Milletvekilleri

Gülistan Kılıç Koçyiğit

Mensur Işık

Şevin Coşkun

AK Parti Muş Milletvekili

Mehmet Emin Şimşek