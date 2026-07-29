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Gündem AK Parti Milletvekili Yıldırım: Eskiye rağbet olsaydı, partinin adı yeni olmazdı…
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AK Parti Milletvekili Yıldırım: Eskiye rağbet olsaydı, partinin adı yeni olmazdı…

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AK Parti Milletvekili Yıldırım: Eskiye rağbet olsaydı, partinin adı yeni olmazdı…

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, TBMM’de yaptığı konuşmada geçtiğimiz hafta yeniden kurulan Yeni Parti’yi eleştirdi.

Yıldırım, partinin kadrolarında çok sayıda eski siyasetçinin yer aldığını belirterek, “CHP’de ne kadar eski milletvekili ve eski bakan varsa burada. Kimler var diye baktığımızda, kimler yok ki?” ifadelerini kullandı.

Partide eski genel başkanlar, eski milletvekilleri, eski bakanlar ve eski bürokratların bulunduğunu söyleyen Yıldırım, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu kadar eskiden nasıl yeni bir şey çıkarılmaya çalışılıyor anlamakta güçlük çekiyorum. Eskiye rağbet olsaydı, partinin adı yeni olmazdı.”dedi.

 

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