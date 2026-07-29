AK Parti Milletvekili Yıldırım: Eskiye rağbet olsaydı, partinin adı yeni olmazdı…

Yıldırım, partinin kadrolarında çok sayıda eski siyasetçinin yer aldığını belirterek, “CHP’de ne kadar eski milletvekili ve eski bakan varsa burada. Kimler var diye baktığımızda, kimler yok ki?” ifadelerini kullandı.





Partide eski genel başkanlar, eski milletvekilleri, eski bakanlar ve eski bürokratların bulunduğunu söyleyen Yıldırım, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



“Bu kadar eskiden nasıl yeni bir şey çıkarılmaya çalışılıyor anlamakta güçlük çekiyorum. Eskiye rağbet olsaydı, partinin adı yeni olmazdı.”dedi.