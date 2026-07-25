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Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim sevdam benim aşkım" dediği İstanbul'da seçim anketi yapıldı. ORC tarafından yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

1
#1
Foto - Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

ORC Araştırma tarafından yapılan "İstanbul Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarına göre; olası bir genel seçimde partilerin oy oranları ve zirvedeki başabaş yarış dikkat çekti.

#2
Foto - Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından 17-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, 1650 katılımcıya CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle şu soru yöneltildi: "Bu pazar genel seçim olsa, İstanbul'da oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" Araştırma sonuçlarına göre partilerin İstanbul'daki oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

#3
Foto - Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

Diğer: 3,1

#4
Foto - Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

Saadet Partisi: 1,2

#5
Foto - Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

TİP (Türkiye İşçi Partisi): 1,5

#6
Foto - Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

Büyük Birlik Partisi: 2,1

#7
Foto - Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

Yeniden Refah Partisi: 2,7

#8
Foto - Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

Zafer Partisi: 4,4

#9
Foto - Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

İYİ Parti: 4,2

#10
Foto - Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

MHP: 5,9

#11
Foto - Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

Dem Parti : 8,1

#12
Foto - Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

CHP: 32,7

#13
Foto - Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay

AK Parti: 34,1

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Yorumlar

vatandaş

Halkın içine düştüğü geçim sıkıntısının fotoğrafıdır bu muhalefetin bu kadar kepazelik rezalet şaibe altında bu kadar oy alması iktidar için alarm demektir.

cehape ve artığı yeni parti ülke bekası için bir tehdittir!

Hiç kimse bana cehapelilerin Türk olduğuna şu canım ülkenin yararına zerre büyüklüğünde iş yapma arzusunda olduklarına inandıramaz! Yedikleri her bir bok gün gibi ortadayken bunlara kimler oy verir?! Türk, Kürt, Laz, Çerkez mi yoksa yahudi, rum, yunan, ermeni mi?! Erdoğan'ın saymakla bitiremeyeceğimiz hizmetlerinden kim rahatsız olur? Türk, Kürt, Laz, Çerkez mi yoksa yahudi, rum, yunan, ermeni mi?!
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