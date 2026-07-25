Erdoğan’ın ‘Benim sevdam’ dediği kentte seçim anketi yapıldı: Çıkan sonuç olay
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim sevdam benim aşkım" dediği İstanbul'da seçim anketi yapıldı. ORC tarafından yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim sevdam benim aşkım" dediği İstanbul'da seçim anketi yapıldı. ORC tarafından yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.
ORC Araştırma tarafından yapılan "İstanbul Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarına göre; olası bir genel seçimde partilerin oy oranları ve zirvedeki başabaş yarış dikkat çekti.
ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından 17-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, 1650 katılımcıya CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle şu soru yöneltildi: "Bu pazar genel seçim olsa, İstanbul'da oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" Araştırma sonuçlarına göre partilerin İstanbul'daki oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Diğer: 3,1
Saadet Partisi: 1,2
TİP (Türkiye İşçi Partisi): 1,5
Büyük Birlik Partisi: 2,1
Yeniden Refah Partisi: 2,7
Zafer Partisi: 4,4
İYİ Parti: 4,2
MHP: 5,9
Dem Parti : 8,1
CHP: 32,7
AK Parti: 34,1
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