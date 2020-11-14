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Gündem AK Parti Milletvekili, koronavirüse yakalandı
Gündem

AK Parti Milletvekili, koronavirüse yakalandı

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 23:35:00 -
AK Parti Milletvekili, koronavirüse yakalandı

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Beyazıt, sosyal medyadan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Hafif belirtilerle süreci geçirdiğini ifade eden AK Partili Beyazıt, "Dün yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu anda hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci; inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak, inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz" ifadelerini kullandı.

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