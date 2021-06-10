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Gündem AK Parti Milletvekili Kirazoğlu’nun acı günü!
Gündem

AK Parti Milletvekili Kirazoğlu’nun acı günü!

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu’nun abisi Mehmet Ali Kirazoğlu’nun vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 15:46:00 -
AK Parti Milletvekili Kirazoğlu’nun acı günü!

Kazakistan’da halı işiyle uğraşan ve memleketi Gaziantep’te bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu’nun abisi Mehmet Ali Kirazoğlu’nun kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Acısını sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Sait Kirazoğlu, “Ağabeyim M.Ali Kirazoğlu Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Cenazesi bugün Nakiboğlu Camisinde kılınacak ikindi namazının ardından Asri Mezarlıkta ebedi istirahatgahına defnedilecektir.Pandemi nedeniyle taziyeler telefonla kabul edilecektir.” İfadelerini kullandı.

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