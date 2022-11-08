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Aktüel AK Parti Milletvekili: İlköğretimde başlatılmalı
Aktüel

AK Parti Milletvekili: İlköğretimde başlatılmalı

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Sigara ve alkol ile mücadele ilköğretimde başlatılmalı. Öğrencilere ve velilere yönelik uzman kişilerce daha fazla seminerler düzenlenmeli." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 18:18:00 -
AK Parti Milletvekili: İlköğretimde başlatılmalı

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Sigara ve alkol ile mücadele ilköğretimde başlatılmalı. Öğrencilere ve velilere yönelik uzman kişilerce daha fazla seminerler düzenlenmeli." ifadelerini kullandı.

Şeker, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, aile içinde ortaya çıkan problemler ve hızla gelişen bilişim imkanlarının, gençlerin madde tuzağına düşmesini kolaylaştırdığını kaydetti.

İnsan yaşamını ve sağlığını olumsuz etkileyen alkol ile tüm kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerektiğini vurgulayan Şeker, alkolün sadece kullanan kişinin kendisine değil bu kişinin çevresine de büyük zarar verdiğini ifade etti.

Bakanlıkların Yeşilay ile imzaladığı Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Protokolü'nü önemsediğini belirten Şeker, alkolün ve kötü alışkanlıkların zararlarından korunmak için herkese ayrı ayrı görevler düştüğünü söyledi.

Yapılan araştırmaların alkol kullanımının küçük yaşlara kadar düştüğünü gösterdiğini belirten Şeker, şu önerilerde bulundu:

"Sigara ve alkol ile mücadele ilköğretimde başlatılmalı. Öğrencilere ve velilere yönelik uzman kişilerce daha fazla seminerler düzenlenmeli. İlk ve ortaöğretim müfredatlarına alkol ve kötü alışkanlıklarla mücadele konuları konulmalı. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi olan AMATEM'ler ve Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri olan ÇEMATEM'ler desteklenmeli, sayıları çoğaltılmalı."

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