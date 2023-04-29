AK Parti milletvekili Hasan Turan: Yangının 36 saatte söndürülememesi...

AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan gazetemizi ziyaret ederek Ali İhsan Karahasanoğlu ve Nuri Karahasanoğlu’na geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Turan ayrıca, Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Hasan Turan’ın paylaşımı şöyle;

“Yangında ağır hasar gören Akit Medya Grubuna geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

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Medya Grup Başkanı Ali İhsan Karahasanoğlu, Nuri Karahasanoğlu ve icra kurulu üyelerine yaptığımız ziyarette yangının büyüklüğünün boyutuna şahit olduk.

Akit Medyaya karşı sosyal medyada sürdürülen linç kampanyasının olduğu bir dönemde çıkan yangına etkili bir şekilde müdahale edilememesi, 36 saat gibi bir zamanda tam olarak söndürülememesi olaydaki şüpheleri artırmaktadır.

Seçim atmosferinin yaklaştığı hassas bir zamanda meydana gelen yangının nedenleri, varsa kusur, ihmal hatta kundaklama bunlar ortaya çıkarılacaktır.”