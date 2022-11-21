AK Parti Milletvekili Hasan Turan ABD'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Buluşmada, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığının yürüttüğü program çerçevesinde Türk vatandaşlarını ziyaret ettiklerini dile getiren Turan, yaklaşık 10 günde 10 bin kilometreden fazla yol yaptığını ve binlerce vatandaşla bir araya geldiğini dile getirdi.

Türkiye'de 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimlerin önemine işaret eden Turan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sandığa gitmesinin öneminin altını çizdi.

Turan, "Bir araya geldiğimiz esnafımızın, her biriyle selamlaştığımızda gördüğümüz şey Türkiye dediğimizde gözlerindeki ışıltı. Nabızların adeta seri bir şekilde atması ve gözlerinin yaşlanması. Demek ki insan nereye giderse gitsin vatanından duygusal olarak kopması mümkün değil." dedi.

Öte yandan AK Parti ABD Temsilcisi Halil Mutlu, Turan'a hediye verdi.