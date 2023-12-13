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Siyaset AK Parti Milletvekili Ensarioğlu: Şeyh Said alim ve kanaat önderidir!
Siyaset

AK Parti Milletvekili Ensarioğlu: Şeyh Said alim ve kanaat önderidir!

Yeniakit Publisher
2023-12-13 20:54:00 - 2023-12-13 21:05:49
AK Parti Milletvekili Ensarioğlu: Şeyh Said alim ve kanaat önderidir!

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, ırkçılar tarafından hedef haline getirilen Şeyh Said hakkında, “Şeyh Said alimdir, kanaat önderidir. Asıl bölücülük yapan bu ırkçı zihniyettir. Kimse Kürtleri bölücülükle suçlamasın" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiği bulvarın adının Şeyh Said olması üzerine ırkçı kesim tarafından başlatılan tartışmalar sürüyor.

Amida Haber'den İlyas Akengin'in haberine göre, Şeyh Said ile ilgili tartışmalara ilişkin AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan bir açıklama geldi.

"Kürtlerin değer yargılarını yok sayamazsınız"

Bir takım ırkçı kesim tarafından Kürtlerin değer yargılarının yok sayılamayacağına dikkat çeken Ensarioğlu, “Büyükşehir Belediyesi önceki yıl bir caddeye Abdülkadir Aksu ismini verdi. Aksu Diyarbakır’ın bir değeridir. Kent adına güzel işler yapmış bir isim. Yine Sezai Karakoç’tan tutun Mehmet Uzun’a, Cîgerxwîn gibi Kürtler için değerli olan kişilerin isimleri caddelere verildi. Bunun kadar normal bir şey olamaz” dedi.

"Allah ıslah etsin"

“Irkçıları Allah ıslah etsin” diyen Ensarioğlu, şunları söyledi :

“Şeyh Sait bölgede herkesin değer verdiği bir isim. Dicle’de 1925 yılında başlayan bir hadiseyi kimi isyan, kimi provakosyan olarak değerlendirir. Şeyh Sait büyük bir alimdir, kanaat önderidir. Asıl bölücü bu ırkçı zihniyettir. Kimse Kürtleri bölücülükle suçlamasın. Bunlar yeniden geçmişte kalan acıları çatıştırarak ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen bölücülerdir. Bu vatan ırkçılardan çok Kürtlerin vatanıdır.”
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