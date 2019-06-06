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AK Parti Milletvekili Cemil Yaman: Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir." diyerek, "Halkı Müslüman olan ülkelerin liderleri siyonist İsrail’den ve emperyalist Amerika’dan çekindikleri için Kudüs’e sahip çıkamıyorlar ama Kudüs endişe etmesin. Türkiye'nin aziz halkı ve lideri sayın Erdoğan, Kudüs'e her zaman sahip çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 21:43

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Kudüs bizim vazgeçilmezimizdir." diyen Yaman, "Orada Selahaddin Eyyubi’nin, Hz. Ömer döneminin fethi ve geçmişin izleri var. Kudüs, medeniyetimizin mihenk taşlarından birisidir." ifadelerini kullandı.

'Kudüs'e sahip çıkan tek lider Erdoğan'dır'

Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğunu söyleyen Yaman, sözlerine şöyle devam etti:

"Kudüs günümüzde kan ağlamaktadır ve ne yazık ki yeryüzünde halkı Müslüman olan ülkelerin içinde sesini çıkaran, Kudüs’e sahip çıkan tek halk aziz milletimizdir. Tek lider de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Halkı Müslüman olan diğer ülkelerin liderleri siyonist İsrail’den ve emperyalist Amerika’dan çekindikleri için Kudüs’e sahip çıkamıyorlar ama Kudüs endişe etmesin. Bu aziz millet ve bu milletin lideri Sayın Erdoğan ile onun yanındaki arkadaşları Kudüs’e her zaman sahip çıkacaklardır. Kudüs, Filistin’in ebedi başkentidir."

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 21:43
  1. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman
  2. Filistin
  3. Kudüs
  4. Açıklama
  5. Filistin Direnişi
  6. Kudüs Davası
  7. AK Parti
  8. Recep Tayyip Erdoğan
  9. Müslüman Ülkeler

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