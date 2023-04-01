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Gündem AK Parti Milletvekili Alpay Özalan’ın ‘Özür dile Akşener’ tweetine Kılıçdaroğlu’ndan beğeni!
Gündem

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan’ın ‘Özür dile Akşener’ tweetine Kılıçdaroğlu’ndan beğeni!

Yeniakit Publisher
2023-04-01 04:27:00 -
AK Parti Milletvekili Alpay Özalan’ın ‘Özür dile Akşener’ tweetine Kılıçdaroğlu’ndan beğeni!

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın Akşener'e yönelik eleştirel paylaşımını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beğendi. Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i eleştiren twiti beğenmesi şaşkınlık yarattı.

AK Parti milletvekili Alpay Özalan Meral Akşener'e yönelik eleştirel paylaşımda bulundu.

Alpay Özalan paylaşımında, 'Tiyatro bitti! Bakın kimler kimlerle bir olup Cumhurbaşkanımıza ve partimize iftira atıyor. 'Fail yakalanmaz.' dediler, derhal yakalandı. Yalanları ellerinde patladı. Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener, zihniyet olarak kardeştir. #ÖzürDileAkşener' dedi.


KILIÇDAROĞLU TWEETİ BEĞENDİ!

AK Parti milletvekili Alpay Özalan'ın Akşener'e yönelik “Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener zihniyet olarak kardeştir. Cumhurbaşkanımıza iftira atıyorlar. Özür dile Akşener” dediği tweeti CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beğendi. Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i eleştiren tweeti beğenmesi şaşkınlık yarattı.


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